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В МЧС по Башкирии предупредили о надвигающихся морозах до -35 градусов

В МЧС по Башкирии предупредили о надвигающихся морозах до -35 градусов

| 12 янв 2021 | 15:06

В МЧС по Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр сообщили, что в республике сегодня, 12 января, и завтра, 13 января, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу обещают сильное похолодание до -35°, гололед, гололедицу и снег.

В сообщении ведомства передается, что температура воздуха в эти дни составит -23, -28°, местами до -35°, днем -19, -24°. Прогнозируется также туман ночью и утром видимостью 500 -1000 метров.

Спасатели в связи с изменениями порекомендовали соблюдать правила безопасности, тепло одеваться, аккуратно обращаться с обогревателями и быть осторожнее на дорогах.

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Источник: gorobzor.ru

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