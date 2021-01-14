Глава ГИБДД в Башкирии обратился к водителям, лишившимся прав

| 14 янв 2021 | 10:07

Глава ГИБДД в Башкирии Динар Гильмутдинов накануне, 13 января, в социальных сетях опубликовал пост, в котором объяснил процедуру сдачи экзаменов лицам, допустившим нарушение, связанное с лишением прав.







«Напоминаю забывчивым гражданам <...>, срок лишения начинает исчисляться только после сдачи водительского удостоверения в ГИБДД. Если утеряны - то с даты подачи официального заявления об этом. Вы своевременно их сдали, поэтому после истечения половины срока лишения имеете право пройти теоретический экзамен по ПДД в любом регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД того субъекта РФ, где вас привлекли к ответственности», – объяснил глава Госавтоинспекции.

По словам Гильмутдинова, при себе нужно иметь паспорт и медсправку о допуске к управлению. После сдачи экзамена нужно забрать водительское удостоверение. При утере – обратиться в МРЭО за дубликатом.

«Лишают прав за наиболее грубые нарушения ПДД. Берегите себя, не подвергайте опасности других», – заключил он.

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