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Глава ГИБДД в Башкирии обратился к водителям, лишившимся прав

Глава ГИБДД в Башкирии обратился к водителям, лишившимся прав

| 14 янв 2021 | 10:07

Глава ГИБДД в Башкирии Динар Гильмутдинов накануне, 13 января, в социальных сетях опубликовал пост, в котором объяснил процедуру сдачи экзаменов лицам, допустившим нарушение, связанное с лишением прав.



«Напоминаю забывчивым гражданам <...>, срок лишения начинает исчисляться только после сдачи водительского удостоверения в ГИБДД. Если утеряны - то с даты подачи официального заявления об этом. Вы своевременно их сдали, поэтому после истечения половины срока лишения имеете право пройти теоретический экзамен по ПДД в любом регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД того субъекта РФ, где вас привлекли к ответственности», – объяснил глава Госавтоинспекции.

По словам Гильмутдинова, при себе нужно иметь паспорт и медсправку о допуске к управлению. После сдачи экзамена нужно забрать водительское удостоверение. При утере – обратиться в МРЭО за дубликатом.

«Лишают прав за наиболее грубые нарушения ПДД. Берегите себя, не подвергайте опасности других», – заключил он.
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Источник: gorobzor.ru

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