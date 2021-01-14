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В Куюргазинском районе провели интернет в селе, где дети учились на дистанте в коровнике

В Куюргазинском районе провели интернет в селе, где дети учились на дистанте в коровнике

Куюргазинский район | 14 янв 2021 | 20:31

Наконец, практически завершилась скандальная история со школьниками из села Новомусино Куюргазинского района. После вмешательства прокуратуры уже в некоторых домах провели интернет, а в январе 2021 начались работы по обхвату сетью всего села.



- Теперь у моего сына есть интернет, всем огромное спасибо! На проблему отреагировали оперативно, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» автор того самого ролика, который вызвал возмущение в соцсетях.

Напомним, все началось с того, что в конце прошлого года в соцсетях появилась видеозапись, как школьники занимаются в полузаброшенном коровнике возле костра. Автор видео объяснила, что из-за карантина в школе детям раздавали электронные кейсы, а вот интернета в селе не было, поэтому за сетью приходилось отправляться на старую ферму.

Позже министерство образования Башкирии назвало ситуацию и фотографии фейком, но прокуратура республики провела собственную проверку и установила, что факт обучения детей в коровнике имел место быть. К дисциплинарной ответственности тогда привлекли директора школы и нескольких чиновников из администрации.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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