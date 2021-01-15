В Стерлитамаке подготовят купель на праздник Крещение Господне на реке Ашкадар

Стерлитамакский район | 15 янв 2021 | 12:00

19 января - праздник Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в Стерлитамаке будет организована купель на реке Ашкадар на территории городского пляжа. Здесь будут дежурить бригада «скорой помощи», сотрудники спасательной службы, полиции, МЧС, добровольная народная дружина и представители казачества. Для участников мероприятия организуют кабинки для переодевания и горячий чай.



В связи с проведением ряда мероприятий в рамках празднования религиозного праздника Крещение Господне с 20.00 18 января до 08.00 19 января будет перекрыто движение транспорта по ул.Халтурина на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти, а также по ул.Калинина на участке от ул.Полевой до ул.Степной.







Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя по возможности объездные пути.



Во время богослужений необходимо соблюдать эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора с целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Рекомендовано воздержаться от посещения богослужений лицам старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями или признаками простуды.



Напоминаем о правилах купания в проруби на Крещение:

- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.



Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. Помните, что дорожка к проруби может быть скользкой, идите медленно и внимательно;

- проследите за тем, чтобы спуск в воду был безопасным;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперёд головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащённое дыхание;









- нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит еще и в следующем. Не все умеют опускаться вертикально. Многие опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 1 – 1,5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно удариться головой об лёд;

- если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

- при выходе из проруби старайтесь держать равновесие;

- выходить в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лёд. Необходима страховка и взаимопомощь;

- после купания (окунания) разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.





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