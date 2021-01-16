Для двух категорий граждан установлен досрочный выход на пенсию в 2021 году

| 16 янв 2021 | 18:18

Многодетные матери и предпенсионеры, которые потеряли работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие нормы заработали в России в 2021 году.



«В законодательстве есть норма по досрочному выходу на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста для граждан предпенсионного возраста, которые были уволены по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия и которые не смогли трудоустроиться. Подтверждение того, что человек не может найти работу, выдает центр занятости», — пишет «Московский Комсомолец».









Отмечается, что страховой стаж у мужчин должен составлять от 25 лет, а у женщин — от 20 лет.



Кроме того многодетные матери также получат право выйти на пенсию досрочно. Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, она при наличии стажа не менее 15 лет может выйти на пенсию в 50 лет. Мама с четырьмя детьми может уйти на отдых на четыре года раньше установленного срока, однако, не ранее 55 лет. Женщины с тремя детьми могут уйти на пенсию на три года раньше положенного, но также не ранее 55 лет. Трудовой стаж должен насчитывать не менее 15 лет.

Правом раннего выхода на пенсию может получить родитель, воспитавший до восьмилетнего возраста ребенка с инвалидностью. В таком случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины в 55 лет. У женщин трудовой стаж должен быть больше 15 лет, у мужчин больше 20 лет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru