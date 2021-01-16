Радик Юльякшин намекнул на скорую свадьбу с Инзилей Фатхутдиновой

| 16 янв 2021 | 19:29

Популярный выходец из Башкирии Радик Юльякшин, которого все знают под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице Вконтакте пост с намеком на бракосочетание.



«Она согласилась», – написал исполнитель в публикации с фотографиями, где он держится за руки своей возлюбленной.







Исполнитель и его невеста запечатлены на фото в традиционной для никаха одежде. Означает ли, что пара соединила свой союз перед Богом или же это просто фотосессия, неизвестно.



Ранее на бракосочетание намекала и вторая половина Юльякшина, 20-летняя уроженка Татарии Инзиля расказала в интервью газете «Шәһри Казан» о планах пары на будущую жизнь. Она также делилась, что спокойно относится к тому, что рядом с ним всегда много девушек.





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Фото: со страницы Элвина Грея в социальных сетях