Погода в Башкирии сегодня, 17 января 2021 года: пройдет снег

| 17 янв 2021 | 10:25

Метеорологи сообщили о характере погоды 17 и 18 января в Башкирии. По прогнозу Башгидрометцентра, в республике эти два дня будет идти снег, обещают также и гололедицу с понижением температуры.







17 января пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Ветер обещают юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -8,-13° с понижением к вечеру до -13, -18°.



18 января ночью местами также пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер прогнозируют северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -20, -25°, в отдельных районах -27, -32°, днем -15, -20°, местами до -10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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