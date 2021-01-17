Погода в Башкирии сегодня, 17 января 2021 года: пройдет снег
| 17 янв 2021 | 10:25
Метеорологи сообщили о характере погоды 17 и 18 января в Башкирии. По прогнозу Башгидрометцентра, в республике эти два дня будет идти снег, обещают также и гололедицу с понижением температуры.
17 января пройдет небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Ветер обещают юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -8,-13° с понижением к вечеру до -13, -18°.
18 января ночью местами также пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер прогнозируют северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -20, -25°, в отдельных районах -27, -32°, днем -15, -20°, местами до -10°.