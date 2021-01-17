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В Уфе неравнодушные за сутки собрали 650 тысяч рублей на погашение долгов дворника-инвалида Юры

В Уфе неравнодушные за сутки собрали 650 тысяч рублей на погашение долгов дворника-инвалида Юры

Уфа | 17 янв 2021 | 12:21

В столице Башкирии неравнодушные люди собрали свыше 650 тысяч рублей, необходимых для оплаты долгов для дворника Юры, у которого есть инвалидность третьей группы. Об этом рассказал уфимский фотограф Роман Филиппов.



Роман Филиппов, фотограф:

- Горшочек, не вари! У Юры куча долгов, но из того, что я нашел, суммы должно хватить. Остальное я потрачу на улучшение жилищных условий Юры. Если вы отрываете последнее от себя – не присылайте больше. Только если хотите купить ему новые обои или заделать дырку в потолке. Повторю, на закрытие долгов сбор закрыт!
Дворник Юра вырос в детском доме. Ухаживать за ним стала бабушка столичного фотографа.

Роман Филиппов, фотограф:
- Бабаня (так мужчина ласково называет свою бабушку - Ред) стала ему крестной матерью. Ходила с ним по всем инстанциям и смогла выбить полагающуюся комнату от государства.

Вскоре злоумышленники попытались переписать на себя квартиру дворника, но за него вступилась крестная мама. Через какое-то время аферисты оформили на Юру кредит более чем в полмиллиона рублей.

Роман Филиппов, фотограф:

- Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял всю работу по дому и даже больше, а его за это кормили. А когда его чуть не убили, он сбежал. Шел пешком несколько десятков километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане.
На сегодняшний день Юра работает дворником и живет в маленькой комнате. Он умеет вкусно готовить, а также пишет стихи и выращивает цветы.


Чтобы помочь Юре внук Бабани организовал для него профессиональную фотосессию. Дворника переодели, модно постригли и привели в студию. Снимки, которые в итоге получились, ничем не отличаются от тех, которые размещают на обложках модного глянца. Люди, отправлявшие деньги на помощь Юре отметили, что он похож на кинозвезду Мэттью Макконахи.

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Источник: bash.news
Фото: Роман Филиппов

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