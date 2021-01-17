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Доктор Мясников выразил негодование по поводу приговора, вынесенного Владимиру Санкину из Уфы

Доктор Мясников выразил негодование по поводу приговора, вынесенного Владимиру Санкину из Уфы

Уфа | 17 янв 2021 | 15:04

Главврач московской больницы и известный телеведущий Александр Мясников выразил негодование по поводу приговора, вынесенного 34-летнему уфимцу Владимиру Санкину за расправу над предполагаемым педофилом. Своими мыслями и эмоциями он поделился в Telegram. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Вечерняя Казань».



- Знаете, что сделают в подобном случаи мои Сибирские друзья? (Просто мои друзья в основном там, но думаю и подавляющее большинство мужиков). Повторится — и пойдут, и защитят. И сядут. Без возмущения — ПОТОМУ ЧТО В НАШЕ ПРАВОСУДИЕ ДАВНО УЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ! Сделают своё мужское дело, точно зная, что их осудят. Но мужчинам иначе нельзя. Двойная слава им! — восклицает Мясников.

Доктор также предположил, что за несправедливые приговоры, противоречащие морали, можно было бы привлекать к ответственности судей.


- Не могу успокоиться! Ведь любой приговор — это прецедент, это посыл, сигнал всем: так будет с каждым! Но когда такой сигнал идет против природы человека, когда он против нормальной морали, когда он вызывает отторжение и прямую ненависть (да, ненависть — говорю про себя) — может надо призывать к ответственности уже судей? — заявил Мясников.
Напомним, в Уфе Владимира Санкина, убившего педофила, приговорили к 8 годам заключения. Позже следователи рассказали, за что Санкин получил 8 лет тюрьмы.

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Источник: yandex.ru

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