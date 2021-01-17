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Ушел из жизни уроженец Башкирии Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин

Ушел из жизни уроженец Башкирии Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин

Федоровский район | 17 янв 2021 | 15:20

После продолжительной болезни ушел из жизни Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ, где он проработал последние годы жизни.



Николай Антошкин родился в селе Кузьминовка Башкирской АССР. Окончил среднюю школу № 4 в городе Кумертау в 1960 году. Работал на ТЭЦ разнорабочим и инструктором физкультуры и спорта.

В 1975 году получил досрочное звание подполковника и был назначен командиром новоформируемого авиационного полка в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. В 1976 году впервые в мире провёл синхронную съемку земной поверхности в районе космодрома Байконур с космических кораблей Союз-1.

В конце декабря 1986 года получил звание Героя Советского Союза за мужество и самоотверженный труд при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий. Через 8 лет стал генералом-полковником и был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВВС России по боевой подготовке. В 1998 году ушел в отставку.

— Николай Антошкин работал в Госдуме с 2014 года, был автором многих важных законов. Пользовался уважением наших граждан, обладал авторитетом среди своих коллег, — прокомментировали в ведомстве. — Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал тем, кому была необходима помощь и поддержка.
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Источник: ufa1.ru
Фото: из открытых источников

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