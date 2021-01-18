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Погода в Башкирии сегодня, 18 января 2021 года: прогнозируются морозы

Погода в Башкирии сегодня, 18 января 2021 года: прогнозируются морозы

| 18 янв 2021 | 08:39

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается холодная, морозная, снежная погода. 18 и 19 января ожидается похолодание до -28°, обещают также снежные заносы и накаты.



18 января ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер обещают северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -15, -20°, местами до -10°.

19 января ночь будет без существенных осадков, днем все же прогнозируют небольшой снег, местами до умеренного, на дорогах снежный накат, снежные заносы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -23, -28°, местами до -18°, днем -10, -15°, местами до -19°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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