ДТП в Чекмагушевском районе: водитель съехал в кювет после наезда на пешехода
Чекмагушевский район | 18 янв 2021 | 09:08
В Чекмагушевском районе Башкирии вечерм 17 января на 11 км автодороги Новобалтачево-Юмашево в ДТП погиб один человек.
По данным ГИБДД РБ, 30-летний местный житель за рулём «Лады Гранта» сбил 55-летнего пешехода. При наезде автомобиль съехал в кювет.
В результате автоаварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.
По словам водителя, пешеход двигался в попутном направлении. Световозвращающих элементов на одежде погибшего не обнаружено.
Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе мужчина угнал авто у жены своего родственника. Оказалось, что в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом виде.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
Читайте также