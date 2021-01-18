ДТП в Чекмагушевском районе: водитель съехал в кювет после наезда на пешехода

Чекмагушевский район | 18 янв 2021 | 09:08

В Чекмагушевском районе Башкирии вечерм 17 января на 11 км автодороги Новобалтачево-Юмашево в ДТП погиб один человек.



По данным ГИБДД РБ, 30-летний местный житель за рулём «Лады Гранта» сбил 55-летнего пешехода. При наезде автомобиль съехал в кювет.

В результате автоаварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.







По словам водителя, пешеход двигался в попутном направлении. Световозвращающих элементов на одежде погибшего не обнаружено.

Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Чекмагушевском районе мужчина угнал авто у жены своего родственника. Оказалось, что в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом виде.





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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ