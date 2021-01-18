Жители Башкирии устроили митинг в здании правительства с требованием снизить тарифы за отопление

Сегодня, 18 января, жители Уфы и общественники пришли в здание правительства. Они требовали встречи с Главой Башкирии. Причина негодования – высокие тарифы за отопление. К гражданам вышел министр ЖКХ Борис Беляев. Но люди продолжали скандировать: «Снижение тарифа!».
Люди столпились возле турникетов, на входе. Некоторые принесли платежные квитанции. Общественник Альберт Рахматуллин заявлял, что жителям необходимо «решить системные вопросы». Среди участников акции есть пенсионеры. В социальных сетях опубликован 12-минутный отрезок с места событий.