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Главрача Белебеевской ЦРБ обвинили в подделке диагноза "коронавирус" ради 68 тысяч рублей

Главрача Белебеевской ЦРБ обвинили в подделке диагноза "коронавирус" ради 68 тысяч рублей

Белебеевский район | 18 янв 2021 | 15:18

В Башкирии главный врач Белебеевской ЦРБ Рустем Ишмурзин заболел коронавирусом. В одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что руководитель медучреждения сам поставил себе диагноз ради получения выплаты в размере 68 тысяч рублей.



Ранее в мессенджере появилась фотография, на которой указан результат ПЦР-анализа на коронавирус главврача Белебеевской ЦРБ Рустема Ишмурзина.

Рустем Ишмурзин в разговоре с корреспондентом Mkset опроверг распространяющуюся информацию и рассказал, что действительно заболел коронавирусом и сейчас находится на изоляции дома вместе с женой и детьми.


— Анализ делали в Уфе в РКБ, там моей подписи нет. Я такой ерундой не занимаюсь. Мне друзья покупают продукты и привозят. У меня 39,5° температура была неделю и кашель, я не выхожу никуда. Я на это внимание не обращаю, но людей сейчас ненормальных много стало. Белебеевская ЦРБ не делает анализы, только РКБ, а как я там могу себе анализы приделать? У меня результаты КТ есть – 15% поражения легких, — сообщил он.
Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе построили капитальный фельдшерско-акушерский пункт.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети

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