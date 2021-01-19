Погода в Башкирии сегодня, 19 января 2021 года: станет теплее

| 19 янв 2021 | 08:46

По информации Башгидрометцентра, в республике 19 и 20 января ожидается потепление. По прогнозу обещают снежные заносы и накаты, а также небольшой снег.







19 января ночью и днем в отдельных районах обещают небольшой снег. На автодорогах местами снежные заносы, снежный накат. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -24°, при прояснениях -27, -32°, днем -10, -15°.

20 января ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью снег, днем небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель. На дорогах местами снежные заносы. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -14,-19°, днем -12,-17°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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