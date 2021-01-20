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Жительница Стерлитамака пожаловалась Хабирову на удручающее состояние детской поликлиники

Жительница Стерлитамака пожаловалась Хабирову на удручающее состояние детской поликлиники

Стерлитамакский район | 20 янв 2021 | 11:28

Накануне, 19 января, на сайте электронной приемной Главы республики появилась жалоба от жительницы Стерлитамака. В письме, адресованном Радию Хабирову, она рассказала об аварийном состоянии детской поликлиники на Советской, 96. По словам женщины, снаружи четырехэтажное здание выглядит небезопасно.



— Штукатурка разрушается и может упасть кому-то на голову. Прошу разобраться в ситуации и принять меры. Стены учреждения необходимо отремонтировать, чтобы не было происшествий, — написала Главе региона жительница.

Напомним, ранее уфимка обращалась к властям по поводу ужасного, по ее словам, состояния школы в Черниковке. Снаружи разрушается штукатурка, а зимой внутри учреждения холодно. Кроме того, дорога до школы проходит через проезжую часть двора, и при этом нет соответствующего знака.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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