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Погода в Башкирии сегодня, 21 января 2021 года: холодно и снежно

Погода в Башкирии сегодня, 21 января 2021 года: холодно и снежно

| 21 янв 2021 | 09:11

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается снежная, но холодная погода. Синоптики сообщили, что 21 и 22 января температура воздуха по ночам снова опустится до -30°.

21 января обещают небольшой снег. Ветер по прогнозу западный умеренный. Температура воздуха днем -15,-20°.

22 января также ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при прояснениях -25,-30°, днем -12,-17°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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