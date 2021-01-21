Погода в Башкирии сегодня, 21 января 2021 года: холодно и снежно
| 21 янв 2021 | 09:11
В Башкирии в ближайшие два дня ожидается снежная, но холодная погода. Синоптики сообщили, что 21 и 22 января температура воздуха по ночам снова опустится до -30°.
21 января обещают небольшой снег. Ветер по прогнозу западный умеренный. Температура воздуха днем -15,-20°.
22 января также ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при прояснениях -25,-30°, днем -12,-17°.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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