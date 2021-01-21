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В Уфе женщина едва не родила, находясь в пробке на мосту через реку Белую

В Уфе женщина едва не родила, находясь в пробке на мосту через реку Белую

Уфа | 21 янв 2021 | 09:20

Необычная ситуация произошла накануне в Уфе ранним утром. В диспетчерскую службу ГИБДД Башкирии поступила просьба сопроводить через проблемный с недавних пор участок дороги легковой автомобиль с роженицей. В итоге гаишники сопроводили женщину и водителя легковушки от остановки «Школьная» до республиканского перинатального центра на улице Авроры. Дорога заняла 10 минут.



- Я переживал. На дороге бывают разные ситуации. Несмотря на то, что мы двигались с включенными проблесковыми маячками, не все водители могли сразу среагировать, - говорит инспектор Никита Никитин.

ГТРК «Башкортостан» сообщает, что история закончилась благополучно. В перинатальном центре у супругов родилась здоровая дочь. На выписку счастливые родители позвали тех самых инспекторов, которые помогли им в сложной ситуации, и поблагодарили их лично.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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