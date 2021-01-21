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В России часть жителей могут освободить от транспортного налога

В России часть жителей могут освободить от транспортного налога

| 21 янв 2021 | 09:34

В России могут отменить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта. Речь идет о водителях авто, использующих газ и газовые смеси. Соответствующую меру прорабатывает Минэкономразвития.

«Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта», — передают «Известия» слова представителя ведомства.


Отмечается, что мера нужна для улучшения экологической ситуации в стране. Кроме этого, ведомство предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей. Перечисленные меры к 2030 году позволят снизить потребление топлива на 11 млн тонн в год. Сегодня потребление бензина и дизеля автомобильным транспортом в России в год составляет около 70 млн тонн, отметил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев внес в палату законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, передает RT. Однако в Минфине РФ заявили, что отменять транспортный налог в стране нецелесообразно, потому что из-за этого могут снизиться поступления в дорожные фонды. В министерстве добавили, что транспортный налог формирует доход региональных и местных бюджетов.

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Источник: ura.news

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