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В Уфе на 5 дней перекроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе на 5 дней перекроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

Уфа | 21 янв 2021 | 10:16

Администрация Уфы опубликовала предупреждение, что с сегодняшнего дня, 21 января, по 25-е число будет закрыт путепровод в створе Заки Валиди. В мэрии уточнили, что в связи с перекрытием движение на участке проспекта Салавата Юлаева будет закрыто в обоих направление. Ограничение будет действовать только в ночное время с 00:00 до 5:00.



«Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост», – пояснили схему движения в мэрии.

Власти столицы Башкирии обратились к ее жителям и гостям отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и принесли извинения за неудобства. 

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти объяснили необходимость реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Также муниципальные учреждения поменяли график работы из-за введенных мер. Позже стало известно, что развязка точно будет закрыта для водителей до сентября 2021 года.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: с сайта администрации Уфы

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