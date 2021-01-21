В Уфе на 5 дней перекроют участок дороги на проспекте Салавата Юлаева

Уфа | 21 янв 2021 | 10:16

Администрация Уфы опубликовала предупреждение, что с сегодняшнего дня, 21 января, по 25-е число будет закрыт путепровод в створе Заки Валиди. В мэрии уточнили, что в связи с перекрытием движение на участке проспекта Салавата Юлаева будет закрыто в обоих направление. Ограничение будет действовать только в ночное время с 00:00 до 5:00.







«Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост», – пояснили схему движения в мэрии.



Власти столицы Башкирии обратились к ее жителям и гостям отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и принесли извинения за неудобства.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти объяснили необходимость реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Также муниципальные учреждения поменяли график работы из-за введенных мер. Позже стало известно, что развязка точно будет закрыта для водителей до сентября 2021 года.





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Фото: с сайта администрации Уфы