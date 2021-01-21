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Элвин Грей откровенно показал свой медовый месяц после никаха

Элвин Грей откровенно показал свой медовый месяц после никаха

| 21 янв 2021 | 12:51

Популярный уроженец Башкирии певец Элвин Грей после никаха с Инзилей Фатхутдиновой отправился вместе с супругой в медовый месяц на берег Индийского океана в Занзибаре. С собой они, впрочем, взяли и  общего друга  музыканта Ямиля Баймурзина, разместив его все же в отдельном номере. 

«Мы очень устали. У нас веселая команда», – рассказала Инзиля о путешествии и, поделившись локацией.


Сам же Элвин Грей предпочел в социальных сетях навести интригу, справшивая у поклонников, куда, по их мнению, отправилась чета на отдых  

По приезду Инзиля в сториз Инстаграм призналась, что на улице очень жарко, однако в первый день загорать компания решила дома, чтобы прийти в себя после прилета.

Ранее сообщалось о том, что популярный выходец из Башкирии Радик Юльякшин, которого все знают под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице Вконтакте пост с намеком на бракосочетание.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот с видео Элвина Грея

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