Элвин Грей откровенно показал свой медовый месяц после никаха
| 21 янв 2021 | 12:51
Популярный уроженец Башкирии певец Элвин Грей после никаха с Инзилей Фатхутдиновой отправился вместе с супругой в медовый месяц на берег Индийского океана в Занзибаре. С собой они, впрочем, взяли и общего друга музыканта Ямиля Баймурзина, разместив его все же в отдельном номере.
Сам же Элвин Грей предпочел в социальных сетях навести интригу, справшивая у поклонников, куда, по их мнению, отправилась чета на отдых
По приезду Инзиля в сториз Инстаграм призналась, что на улице очень жарко, однако в первый день загорать компания решила дома, чтобы прийти в себя после прилета.
Ранее сообщалось о том, что популярный выходец из Башкирии Радик Юльякшин, которого все знают под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице Вконтакте пост с намеком на бракосочетание.