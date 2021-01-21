Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Уфимец изобрел необычные детские санки

Уфимец изобрел необычные детские санки

Уфимец изобрел необычные детские санки

Уфа | 21 янв 2021 | 16:06

Житель Уфы Ринат Юсупов придумал необычный транспорт для детей – сани-трансформер. Так они называются из-за изменения формы.



Катать на них малышей можно 2 способами. Либо напротив друг друга, либо друг за другом. Кроме того, они подходят и для детей-инвалидов. На создание такого транспорта ушло почти 3 месяца. Мужчина занимается этим хобби уже 7 лет. За этот период мастер собрал порядка 3 тысяч повозок. Детали уфимец делает самостоятельно на станке. Однако некоторые комплектующие приходится покупать – гайки, колеса и эко-кожу.

В 2014 году умелец получил на повозки патент. Оказалось, что эти сани стали известны и за пределами страны. Например, в Беларуси, Азербайджане и даже Канаде. Поэтому в дальнейшем мужчина намерен расширить свое производство. Он планирует обратиться в Минздрав Башкирии за поддержкой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

-->
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: