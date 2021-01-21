Уфимец изобрел необычные детские санки

Уфа | 21 янв 2021 | 16:06

Житель Уфы Ринат Юсупов придумал необычный транспорт для детей – сани-трансформер. Так они называются из-за изменения формы.







Катать на них малышей можно 2 способами. Либо напротив друг друга, либо друг за другом. Кроме того, они подходят и для детей-инвалидов. На создание такого транспорта ушло почти 3 месяца. Мужчина занимается этим хобби уже 7 лет. За этот период мастер собрал порядка 3 тысяч повозок. Детали уфимец делает самостоятельно на станке. Однако некоторые комплектующие приходится покупать – гайки, колеса и эко-кожу.

В 2014 году умелец получил на повозки патент. Оказалось, что эти сани стали известны и за пределами страны. Например, в Беларуси, Азербайджане и даже Канаде. Поэтому в дальнейшем мужчина намерен расширить свое производство. Он планирует обратиться в Минздрав Башкирии за поддержкой.





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Фото: социальные сети