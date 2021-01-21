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В России ожидают резкий рост цен на автомобили

В России ожидают резкий рост цен на автомобили

| 21 янв 2021 | 22:12

Повышение утилизационного сбора на 25% приведет к существенному росту цен на автомобили. Подорожание в первую очередь коснется новых транспортных средств. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.



«Повышение утилизационного сбора приведет к подорожанию, прежде всего, новых автомобилей. С пробегом — это побочное явление. Далеко не все машины подорожают, потому что рынок вторичных автомобилей у нас и так дорогой в отличие, скажем, от той же Европы», — рассказал Субботин.


Точку зрения эксперта разделяют и российские автодилеры. Так представитель одной из крупнейших сети автосалонов региона на условиях анонимности рассказал, что подобное повышение утильсбора неминуемо затронет весь авторынок: от бюджетного, до премиум-сегментов.

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«Мы ожидаем существенного роста цен, как на новые, так и на автомобили с пробегом. Да, в стране действуют госпрограммы типа „первого автомобиля“, или „семейного автомобиля“, и они должны отчасти нивелировать разницу в цене. Но у них довольного негибкие условия, и подходят они не всем», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что правительство предложило повысить утилизационный сбор на автомобили на 25%. Деньги, полученные в результате увеличения сбора планируется направить на льготное автокредитование и лизинг.

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Источник: ura.news

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