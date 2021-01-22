Погода в Башкирии сегодня, 22 января 2021 года: сохранится морозная погода

| 22 янв 2021 | 09:42

В Башкирии сохранится морозная погода. Сегодня, 22 января, региональные синоптики прогнозируют ночью -21,-28°. Днем потеплеет до -12,-17°. Пройдет небольшой снегопад, местами умеренно. Ветер переменит направление на юго-западный.







Завтра, 23 января, осадки в виде снега сохранятся. Синоптики сообщают, что днем стоит ожидать сильный снегопад. Температура воздуха ночью составит -20,-25°, при прояснениях термометр покажет -30°. Днем 23 января станет значительно теплее — -12°. Ветер поменяет юго-западное направление на южное.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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