В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом

| 22 янв 2021 | 09:57

Занимающиеся спортом россияне могут получить налоговый вычет. Соответствующий законопроект депутаты внесли на рассмотрение Госдумы.







Получить льготу можно будет при оформлении двух условий: физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспорта РФ, услуги должны быть одобрены правительством. «Вычет предложено предоставлять в размере фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ», — пишет «Парламентская газета». Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысяч рублей.

Ранее глава СР Сергей Миронов напомнил, что последний раз максимальный размер социального налогового вычета в РФ был повышен до 120 000 рублей в 2008 году. По его словам, сегодня в стране совсем другие цены. В связи с этим он предложил увеличить размер налогового вычета более чем в два раза.





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Фото: pixabay.com