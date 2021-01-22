В Башкирии распространяются пугающие сообщения из-за несанкционированных митингов
| 22 янв 2021 | 13:28
Школьников из Башкирии пугают расстрелами из-за несанкционированного митинга Алексея Навального в Уфе. Об этом стало известно сегодня, 22 января. Родители учеников рассказывают об этом в соцсетях.
— Детей в школе пугают, что разрешено расстреливать людей, пришедших на митинг. И дети в слезах просят не идти, — говорят местные жители.
Это подтвердили несколько пользователей социальных сетей.
Кроме того, некоторые школы рассылают в родительские чаты объявление о том, что в день, когда намечены митинги сторонников Навального, учащиеся должны прийти в школу на дополнительные занятия по определению профессиональной ориентации школьников. В чаты родительского комитета рассылаются сообщения вот такого содержания:
— Завтра учебный день, дети приходят в школу. Явка детей обязательна. Кроме тех, кто болеет. У кого доп. занятия, перенесите на другое время. Это распоряжение администрации лицея. У детей будет профориентационное мероприятие, — говорилось в объявлении, которое, впрочем, было вскоре удалено.