В Башкирии распространяются пугающие сообщения из-за несанкционированных митингов

| 22 янв 2021 | 13:28

Школьников из Башкирии пугают расстрелами из-за несанкционированного митинга Алексея Навального в Уфе. Об этом стало известно сегодня, 22 января. Родители учеников рассказывают об этом в соцсетях.







— Детей в школе пугают, что разрешено расстреливать людей, пришедших на митинг. И дети в слезах просят не идти, — говорят местные жители.



Это подтвердили несколько пользователей социальных сетей.



Кроме того, некоторые школы рассылают в родительские чаты объявление о том, что в день, когда намечены митинги сторонников Навального, учащиеся должны прийти в школу на дополнительные занятия по определению профессиональной ориентации школьников. В чаты родительского комитета рассылаются сообщения вот такого содержания:





— Завтра учебный день, дети приходят в школу. Явка детей обязательна. Кроме тех, кто болеет. У кого доп. занятия, перенесите на другое время. Это распоряжение администрации лицея. У детей будет профориентационное мероприятие, — говорилось в объявлении, которое, впрочем, было вскоре удалено.

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