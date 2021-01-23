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В Стерлитамаке установят дополнительное освещение на пешеходных переходах

В Стерлитамаке установят дополнительное освещение на пешеходных переходах

Стерлитамакский район | 23 янв 2021 | 09:57

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по устройству технических средств организации дорожного движения в текущем году запланирована установка дополнительного освещения пешеходных переходов на следующих участках:


- перекрёсток ул.Богдана Хмельницкого-ул.Советской;
- перекрёсток ул.Ильича-ул.Пантелькина;
- перекрёсток ул.Нагуманова-ул.Карла Маркса;
- на остановке общественного транспорта «4-е Домоуправление» по ул.Коммунистической;
- по ул.Мира в районе мечети Халид бин Валид;
- по ул.Западной в районе РЭО «ГИБДД».

Как поясняет отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, установка данного освещения способствует повышению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах.


Ранее сообщалось, что жительница Стерлитамака пожаловалась Хабирову на удручающее состояние детской поликлиники.

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Источник: sterlegrad.ru

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