В выходные в Башкирии ожидается неблагоприятная погода
| 23 янв 2021 | 10:08
В выходные в республике сохранится неблагоприятная погода. Ожидаются температурные качели, снег, переходящий в дождь.
Метель с ухудшением видимости до 500 метров. Жителей республики призывают к бдительности на дорогах. По возможности исключите дальние поездки.
Добавим, что водителей региона предупредили также о старте новых рейдов ГИБДД. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. В выходные на автодорогах появятся дополнительные дорожно-патрульные экипажи.