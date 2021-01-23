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В выходные в Башкирии ожидается неблагоприятная погода

В выходные в Башкирии ожидается неблагоприятная погода

| 23 янв 2021 | 10:08

В выходные в республике сохранится неблагоприятная погода. Ожидаются температурные качели, снег, переходящий в дождь.

Метель с ухудшением видимости до 500 метров. Жителей республики призывают к бдительности на дорогах. По возможности исключите дальние поездки.

Добавим, что водителей региона предупредили также о старте новых рейдов ГИБДД. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. В выходные на автодорогах появятся дополнительные дорожно-патрульные экипажи.

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Источник: bash.news

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