Погода в Башкирии сегодня, 24 января 2021 года: пройдут снегопады

| 24 янв 2021 | 09:24

В Башкирии ожидаются обильные снегопады. Прогноз погоды подготовили синоптики Башгидромета.







В республике 24 января пройдет снег, переходящий в мокрый, дождь со снегом, по юго-востоку небольшой. Местами ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах республики – снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,-5°, по востоку республики до -10°.

В Башкирии 25 января пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами до умеренных. В отдельных районах – гололед, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, при прояснениях до -11°, днем -2,+3°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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