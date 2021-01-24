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МЧС Башкирии предупредило о мокром снеге и ухудшении видимости на дорогах

МЧС Башкирии предупредило о мокром снеге и ухудшении видимости на дорогах

| 24 янв 2021 | 14:28

В Башкирии в понедельник погода значительно ухудшится, сообщает МЧС по РБ. По прогнозу синоптиков Башгидромета, 25 января по республике пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами до умеренных.

В отдельных районах прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.  

Жителей республики призывают быть осторожными на улице и автомобильных дорогах. Если же вы окажетесь в опасности, то помощь спасателей можно получить, позвонив по телефону в службу МЧС – 01, с мобильного 101. Единый номер вызова экстренных служб – 112. «Телефон доверия» главного управления МЧС по РБ: 8 (347) 233-99-99.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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