В 2021 году в России ввели новые штрафы

| 24 янв 2021 | 16:00

В России в 2021-м году КоАП дополнился несколькими статьями, нарушение которых грозит крупным штрафом. В интервью агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, что в законодательстве появился «штраф за автохлам».







Брошенный владельцем автомобиль без колес, частей кузова, стекол, номеров и с другими повреждениями может быть признан разукомплектованным, а его оставление «на благоустроенной территории» накажут штрафом от 1 до 3 тысяч рублей.



Как рассказал юрист, мойка автомобиля в запрещённом месте будет стоить владельцу 2 тысячи рублей.



Если водитель торопился и запарковался на газоне или цветнике – пусть готовит до 4 тысяч рублей. Нарушение, зафиксированное специальными техсредствами, обойдется в 2 тысячи рублей.

Катание и стоянка на детских и спортивных площадках вынет из кошелька владельца авто от 2 до 5 тысяч рублей.



Важное изменение в КоАП связано с «пьяной ездой». Отныне присутствие в салоне несовершеннолетнего при отказе от медосвидетельствования станет отягчающей частью. Штраф за такое нарушение составит до 50 тысяч рублей и возможное лишение водительских прав на два-три года.





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