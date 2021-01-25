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Погода в Башкирии сегодня, 25 января 2021 года: тепло, местами пройдет снег

Погода в Башкирии сегодня, 25 января 2021 года: тепло, местами пройдет снег

| 25 янв 2021 | 09:21

В Башкирии ожидается теплая погода, также пройдет небольшой снег. Прогноз погоды на начало недели приводят синоптики Башгидромета.

В понедельник, 25 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +2,-3°.

26 января ночью по республике, днем местами пройдет небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, местами до -11°, днем 0,-5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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