Невеста Элвина Грея сообщила о неприятностях, которые произошли у влюбленной пары

| 25 янв 2021 | 13:31

Невеста Элвина Грея Инзиля Фатхутдинова в соцсетях сообщила о неприятностях, с которыми они столкнулись перед отлетом в медовый месяц. Она рассказала, что на таможне в Москве ее заставили выкинуть половину средств по уходу. Это, по словам девушки, «очень расстроило и разозлило».







«На контроле в Москве у нас выбросили все. Когда мы летели сюда, я очень сильно расстроилась и разозлилась из-за того, что у нас выбросили половину средств, которые я брала на отдых и положила в ручную кладь. Они были небольшого объема, но там была очень вредная девушка, и она такая: «Нет, все выкидываем». У меня было такое впервые, и я очень сильно разозлилась. Она просто взяла их и выкинула в мусорку», — рассказала девушка в сториз.

Напомним, ранее сообщалось, что популярный уроженец Башкирии певец Элвин Грей после никаха с Инзилей Фатхутдиновой отправился вместе с супругой в медовый месяц на берег Индийского океана в Занзибаре.





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Фото: со страницы Элвина Грея в социальных сетях