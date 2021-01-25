Студент из Уфы спросил у Путина, владеет ли он дворцом в Геленджике

Уфа | 25 янв 2021 | 17:33

Студент уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов спросил у президента России Владимира Путина о замке в Геленджике, который якобы тайно принадлежит главе государства. Напомним, о том, что у президента есть собственная роскошная резиденция, ранее в своем расследовании заявил оппозиционер Алексей Навальный. Вопрос о дворце парень из Уфы задал сегодня, 25 января, в ходе прямого эфира по случаю Дня студента.







— Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда, — ответил Путин. — Эта информация муссируется уже на протяжении десяти лет. Сейчас просто удобный случай, это решили скомпоновать и этими материалами промыть мозги наших граждан. На протяжении десяти лет что-то должно было остаться, какие-то следы. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей: «Скучно, девочки», ну хоть чего-нибудь бы придумали еще.

— Люди, которые там упоминаются: я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники. Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда их не видел в глаза. Некоторые из этих людей давно занимаются бизнесом, многие еще до встречи со мной, — объяснил президент. — Из всего, что я увидел, я заинтересовался только одним — виноделием, хорошая деятельность, благородная. Не как бизнесом, а как видом деятельности я бы этим, наверное, позанимался.



По словам главы государства, бизнес его никогда не интересовал, так как это «не его».





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