Погода в Башкирии сегодня, 26 января 2021 года: прогнозируется потепление

| 26 янв 2021 | 09:22

По прогнозам Башгидрометцентра, в республике погода 26 и 27 января будет довольно теплой. Столбик термоментра днем максимально опустится до -5 градусов. Ожидается местами гололед с туманом.







26 января местами небольшой мокрый снег, гололед, туман, изморозь, на дорогах обещают гололедицу. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем составит 0, -5°.



27 января обещают местами небольшой мокрый снег, гололед, туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°, днем 0,-5°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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