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Погода в Башкирии сегодня, 26 января 2021 года: прогнозируется потепление

Погода в Башкирии сегодня, 26 января 2021 года: прогнозируется потепление

| 26 янв 2021 | 09:22

По прогнозам Башгидрометцентра, в республике погода 26 и 27 января будет довольно теплой. Столбик термоментра днем максимально опустится до -5 градусов. Ожидается местами гололед с туманом.

26 января местами небольшой мокрый снег, гололед, туман, изморозь, на дорогах обещают гололедицу. Ветер южный умеренный. Температура воздуха  днем составит 0, -5°.

27 января обещают местами небольшой мокрый снег, гололед, туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°, днем 0,-5°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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