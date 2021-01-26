Стала известна дата завершения строительства путепровода через проспект Салавата Юлаева в Уфе

Уфа | 26 янв 2021 | 09:29

Сроки открытия путепровода через проспект Салавата Юлаева утвердили на «Транспортном часе» у Радия Хабирова. Об этом сообщается в ряде региональных СМИ.



По информации в СМИ, региональные власти откроют путепровод к 1 сентября 2021 года. Решение по срокам уже принято и утверждено.







Необходимость его строительства назрела давно, о чем не раз заявляли эксперты автодорожной сферы. Действующий проект разработан в 80-х годах прошлого века, а реализован в 1991 году по советским нормативам. В те годы весовые нагрузки были другие – сейчас они выросли почти вдвое.



Кроме того, уровень автомобилизации в Уфе за это время вырос на 500%. Действующие дороги и развязки не готовы к таким нагрузкам. По оценкам ученых, если бы строительство не началось, то через 1-2 года транспортный узел не смог бы нормально функционировать.

Сейчас ведутся работы на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди: по состоянию на вечер 25 января 2021 года демонтированы 15 из 20 балок, разобрана примерно половина сооружения.



Демонтаж проводится по ночам, поэтому с 0:00 до 5:00 этот участок закрыт для проезда. По информации из городской администрации, после реконструкции пропускная способность на этом участке вырастет втрое.





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Фото: скрин видео bash.news