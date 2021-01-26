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Стало известно, как назвал новорожденного сына Радий Хабиров

Стало известно, как назвал новорожденного сына Радий Хабиров

Уфа | 26 янв 2021 | 20:47

Стало известно имя новорожденного сына главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщил политик на своей странице в соцсетях.

«Моей маме сегодня было бы 88, и именно сегодня моя Кариночка родила мне сына! Я точно не хочу, чтобы он был большим начальником. А просто был счастлив. Что мы можем с Кариной для него сделать – назвать его Тимер (железный). А в остальном – все дети республики для меня – мои дети», – говорится в сообщении.

Политик также поблагодарил всех, кто поздравил его с рождением сына.

Напомним, что сегодня, 26 января, у главы региона родился еще один сын. Радий Хабиров также присутствовал на родах.

Хабиров ранее на пресс-конференции поделился, что у него есть две взрослые дочери от первого брака и общий сын с Каринэ, а в скором времени у пары  должен был появиться еще один ребенок. Теперь у главы две дочери и два сына. Сегодня с новорожденным Хабирова уже поздравил Ахмадинуров. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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