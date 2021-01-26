В Башкирии вспоминают популярную певицу Василю Фаттахову

| 26 янв 2021 | 20:51

Поклонники популярной певицы из Белорецка Васили Фаттаховой вспоминают безвременно ушедшую исполнительницу. Со дня ее кончины прошло уже пять лет.







«5 лет без мамы... (31.12.1979 – 26.01.2016)», – написал в социальных сетях супруг певицы Ильгиз Абдракипов.



Поклонники Васили Фаттаховой написали ее супругу слова поддержки.

«Такая талантливая, молодая была, очень жаль! Не видит, как растут ее детки. Пусть свыше вам придет помощь, хранит, указывает вам правильный путь», – говорится в одном из многочисленных сообщений.

Напомним, певица скончалась 26 января 2016 года в возрасте 36 лет от осложнений после родов второго ребенка – дочери. Артистку похоронили на «Аллее славы» Южного кладбища в Уфе, где позже был установлен мемориал.





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Фото: из открытых источников