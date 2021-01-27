Погода в Башкирии сегодня, 27 января 2021 года: мокрый снег и гололедица

| 27 янв 2021 | 08:37

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 27–29 января.



Сегодня местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается гололед, тумана, а на отдельных участках дорог — гололедица. Днём столбик термометра достигнет отметки 0…-5 градусов.







Завтра, 28 января, существенных осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололеде и гололедице. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, при прояснениях похолодает до -15 градусов. Днём ожидается 0…-5 градусов.



В пятницу ночью будет -7…-12 градусов, однако при прояснения -17 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в 0…-5 градусов, по юго-востоку ожидается до -10 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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