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Погода в Башкирии сегодня, 27 января 2021 года: мокрый снег и гололедица

Погода в Башкирии сегодня, 27 января 2021 года: мокрый снег и гололедица

| 27 янв 2021 | 08:37

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 27–29 января.

Сегодня местами пройдет небольшой мокрый снег, ожидается гололед, тумана, а на отдельных участках дорог — гололедица. Днём столбик термометра достигнет отметки 0…-5 градусов.

Завтра, 28 января, существенных осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололеде и гололедице. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, при прояснениях похолодает до -15 градусов. Днём ожидается 0…-5 градусов.

В пятницу ночью будет -7…-12 градусов, однако при прояснения -17 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в 0…-5 градусов, по юго-востоку ожидается до -10 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru

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