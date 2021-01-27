В Уфе срочно демонтируют ледовые городки

В Уфе в срочном порядке демонтируют ледовые городки. С таким поручением мэр столицы Сергей Греков обратился к начальнику Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустему Хамитову.
Градоначальник отметил, что площадки становятся опасными для жителей в теплую погоду. Об этом мэр заявил на оперативном совещании в администрации города.
«Поручаю совместно с администрациями районов провести демонтаж ледовых городков. Новогодние праздники закончились. Наши городки радовали горожан, особенно детей. Но с учетом изменчивой погоды состояние фигур и конструкций становится опасным», — заявил Сергей Греков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии в 2020 году построят ледовые городки в наибольшем количестве. Такое поручение давал министр ЖКХ Борис Беляев. Это позволило уменьшить скопления людей.