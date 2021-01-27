Хабиров представит к награде двух полицейских из Салавата

Салават | 27 янв 2021 | 17:27

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 27 января, на своей странице в социальной сети рассказал о героическом поступке двух полицейских из Салавата – участкового Руслана Сайфуллина и полицейского-водителя Центра кинологической службы Альберта Вахитова, которые спасли в пожаре семь человек.







«Приехав на вызов в жилой дом на улице Октябрьской, они заметили дым из-под двери одной из квартир. Полицейские без промедления выбили дверь. Повалил густой черный дым. Из дальней комнаты были слышны крики женщины. Руслан кинулся туда и почти волоком вытащил двух женщин. Одна из них была уже без сознания», – рассказал руководитель региона.

По словам Хабирова, вместе с напарником они вывели из соседней квартиры еще пять человек. Глава отметил, что «этих доблестных ребят» в правительстве «обязательно представят к награде».





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