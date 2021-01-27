Житель Уфы снял видео, как трактор заваливает грязным снегом очищенный тротуар

Уфа | 27 янв 2021 | 18:01

Житель Уфы снял на видео, как снегоуборщик грязным снегом с проезжей части закидывает только что почищенный тротуар на спуске в Сипайлово около «Планеты». Ролик распространили 27 января в популярных городских и региональных каналах в мессенджерах и соцсетях.







«Короче, одни вот здесь вот трактором всё прочистили, прям всё хорошо было. А другие вон оттуда [с проезжей части] взяли снег и накидали сюда, и здесь сейчас каша – не пройти, Россия-Матушка!», – комментарии автор видео за кадром обильно разбавил нецензурной бранью.



В ответ на видео пользователи Сети отметили, что по документам «чистят, не жалея себя», но реальная работа коммунальщиков у всех на виду – на улицах и во дворах Уфы.

Напомним, 27 января мэр столицы Башкирии Сергей Греков анонсировал запуск на сайте администрации города карты «Уфа снежная», где любой горожанин может отметить проблемную точку со снежными завалами. Греков пообещал эти жалобы «отслеживать и оперативно отрабатывать».





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Фото: скрин видео