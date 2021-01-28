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Погода в Башкирии сегодня, 28 января 2021 года: потеплеет

Погода в Башкирии сегодня, 28 января 2021 года: потеплеет

| 28 янв 2021 | 09:21

Сегодня в Башкирии потеплеет до плюс 2 градусов, сообщили в Башгидромете.

По прогнозу синоптиков, 28 января в республике будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 2 — 7 градусов, в горных районах до плюс 2.

На дорогах утром местами туман.

В последующие два дня в регионе ожидается незначительное понижение температуры атмосферного воздуха и небольшой мокрый снег.

Как сообщал «Башинформ», в Уфе в срочном порядке демонтируют ледовые городки. Соответствующее поручение столичному управлению коммунального хозяйства и благоустройства дал глава администрации Уфы Сергей Греков.

По словам мэра, из-за резкой смены характера погоды и потепления оставлять в эксплуатации ледовые строения на уфимских площадях опасно для жизни и здоровья.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru

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