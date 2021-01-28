Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Уфе задержали активиста объединения «Республика» Урала Байбулатова

В Уфе задержали активиста объединения «Республика» Урала Байбулатова

В Уфе задержали активиста объединения «Республика» Урала Байбулатова

Уфа | 28 янв 2021 | 09:30

В столице Башкирии задержали лидера недавно созданного объединения «Республика» и активиста Урала Байбулатова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В итоге: арестовали. Заманили, якобы на встречу с Русланом Нуртдиновым и арестовали. А до этого сегодня утром в 07:23 часов приходили,
рассказал он на своей странице.

Напомним, Урал Байбулатов был активным участником несанкционированного митинга, который состоялся 23 января. Кроме того, по данным объединенной пресс-службы судов, к административной ответственности были привлечены координатор штаба Навального Лилия Чанышева, активист Руслан Нуртдинов, общественница Ольга Комлева и Ильгам Янбердин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: