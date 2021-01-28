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Жительница Башкирии предложила выделять деньги супругам, прожившим вместе 50 и более лет

Жительница Башкирии предложила выделять деньги супругам, прожившим вместе 50 и более лет

| 28 янв 2021 | 10:10

На электронную приемную правительства республики поступило обращение местной жительницы. Женщина поинтересовалась, почему в Башкирии людям, прожившим в браке более 50 лет, не дают выплату.

Денежная поддержка верных супругов существует в других регионах России. Например, москвичи на празднование «Золотой свадьбы», то есть 50-летия совместной жизни, получают 21 тысячу рублей. Людям, прожившим вместе 55 лет, положена выплата в 26 тысяч рублей, также оценивается и «Бриллиантовая свадьба» или 60-летняя годовщина. Проживших в браке 65 и 70 лет награждают 31 тысячей рублей.


— Наверное, нужно ценить, что люди в преклонном возрасте прожили вместе столько лет, и может все-таки как то выделить денежные выплаты к этому дню, — предложила жительница республики.
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Источник: proural.info

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