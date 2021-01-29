Погода в Башкирии сегодня, 29 января 2021 года: потепление и гололед

| 29 янв 2021 | 09:26

29 января, в пятницу, без существенных осадков. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, местами до -15,-20°, днем -3,-8°, в горных районах до +2°.







30 января, в субботу. Ночью небольшой снег, в горных районах снегопад чуть сильнее, а днем он станет влажным. Из-за этого на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем 0,-5°.



31 января, в воскресенье, по северу республики мокрый и тяжелый снег, по остальной территории без существенных осадков, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем 0,-5°.

По словам специалистов. в такую погоду стоит особое внимание обратить на дороги в низине и повороты. На них из-за мокрого снега и потепления может образовываться лед и снежный накат. В городах же стоит осторожнее ходить по тротуарам вдоль домов, так как возможны падения льда и жесткого снега.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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