В Башкирии в выходные дни сохранится теплая погода

| 30 янв 2021 | 10:40

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.



Сегодня днем ожидается -2…-7 градусов. Кроме того, местами пройдет небольшой мокрый снег.







В воскресенье, как предупреждают синоптики, будет гололед, на дорогах гололедица и также небольшой снег. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, пр прояснения 013 градусов. Днём ожидается 0…-5 градусов.



В понеделник, 1 февраля, местами пройдет снег, днем переходящий в мокрый. Ночью столбик термометра достигнет отметки в -3…-8 градусов, при прояснения ожидается до -13 градусов. Днём потеплеет до 0…-5 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из открытых источников