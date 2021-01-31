В Башкирию придет снежная погода

В Башкирии в ближайшие два дня установится снежная погода. Прогноз подготовили специалисты Башгидромета.
В республике 31 января местами пройдет небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6°.
1 февраля в Башкирии ночью местами ожидается небольшой снег. Днем также пройдет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -4,-9°, при прояснениях -10,-15°, днем 0,-5°.