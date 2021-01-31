На Башкирию надвигается сильная метель с мокрым снегом

| 31 янв 2021 | 16:30

Об ухудшении погоды 2 февраля в республике предупреждает Башгидромет.



В ведомстве предупреждают, что активизация атмосферных процессов 2 февраля приведёт к обильному снегопаду, переходящему в мокрый снег различной интенсивности. Ожидается метель при усилении ветра до 21 м/с, что повлечёт отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуются снежные заносы и накаты, гололедица. Ухудшение видимости снизится до 500м и менее.







Умеренный ветер с сильными порывами начнётся уже завтра, 1 февраля и усилится 2-го. Днём 1 числа температура будет от нуля до -5 градусов, 2 февраля - +3,-2 градуса.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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