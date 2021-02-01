Погода в Башкирии сегодня, 1 февраля 2021 года: мокрый снег

| 01 фев 2021 | 09:14

По сведениям Башгидрометцентра, в понедельник, 1 февраля, в республике будет облачная погода. Днем температура воздуха поднимется до 0°, -5°, пойдет небольшой мокрый снег. Возможно появление тумана, а также гололеда, на дорогах следует сохранять бдительность. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.







Во вторник, 2 февраля, ожидается облачная погода и обильный снегопад. Температура воздуха ночью опустится до -5°, -10°, а днем достигнет +3°, -2°. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья, на дорогах вероятно появление снежных заносов. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

В среду, 3 февраля, местами в регионе ожидается метель. Погода будет облачная и снежная. Столбик термометра ночью покажет -6°, -11°, а днем 0°, -5°. Опасность снежных заносов и гололедицы сохранится. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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